У Києві демонтують радянський монумент «дружбі народів»

У Києві під Аркою дружби народів почали демонтувати бронзову скульптуру двох робітників — її встановили у 1982 році «на ознаменування воззʼєднання України з росією».

Другу скульптурну композицію, що зображує мотив Переяславської ради 1654 року, мають розібрати пізніше. Арку «дружби народів» у майбутньому перейменують та підсвітять кольорами українського прапора, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.