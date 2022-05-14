ГУР: росія вже вичерпала резерви боєздатних батальйонних тактичних груп

За даними української розвідки, росія вже вичерпала резерви боєздатних батальйонних тактичних груп.

Про це в ефірі Загальнонаціонального марафону заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

За його словами, наразі в рф на державному рівні триває прихована мобілізація, а в Бєлгородській та Ростовській областях з призовників і мобілізаційних ресурсів формують нові підрозділи окупаційних військ, які направляють на територію України.

Проте, застосування таких військ переважно неефективне.

«Наскільки ефективне застосування таких військ — це вже показують бойові дії. У багатьох випадках це не є ефективним, але ми реально розуміємо, що на сьогодні ресурси, які стосуються найбільш боєздатних батальйонних тактичних груп, російська федерація вичерпала. Хоча в неї ще достатньо резервів для того, щоб вводити на територію України», — наголосив представник військової розвідки України.

Також Вадим Скібіцький підтвердив інформацію про пригніченість і депресивний морально-психологічний клімат у підрозділах російських окупаційних військ.