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За 80 днів війни росія втратила в Україні понад 27 тисяч військових

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

За 80 днів війни на території України російська армія втратила вбитими 27 200 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, наводячи орієнтовні втрати супротивника.

  • 1 218 танків;
  • 2 394 бойові броньовані машини;
  • 551 артилерійська система;
  • 195 реактивних систем залпового вогню;
  • 88 засобів ППО;
  • 200 літаків;
  • 163 гелікоптери;
  • 411 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
  • 95 крилатих ракет;
  • 13 кораблів/катерів;
  • 2 059 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 42 одиниці спеціальної техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Словʼянському та Бахмутському напрямках.