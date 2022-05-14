За 80 днів війни росія втратила в Україні понад 27 тисяч військових

За 80 днів війни на території України російська армія втратила вбитими 27 200 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, наводячи орієнтовні втрати супротивника.
- 1 218 танків;
- 2 394 бойові броньовані машини;
- 551 артилерійська система;
- 195 реактивних систем залпового вогню;
- 88 засобів ППО;
- 200 літаків;
- 163 гелікоптери;
- 411 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
- 95 крилатих ракет;
- 13 кораблів/катерів;
- 2 059 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 42 одиниці спеціальної техніки.
Найбільших втрат противник зазнав на Словʼянському та Бахмутському напрямках.