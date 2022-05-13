Уряд відновив перевірки у компаніях, які надають комунальні послуги, зокрема в енергетиці. Про це на засіданні уряду 13 травня оголосив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

«На жаль, до нас надійшло вже не одне звернення від українців щодо необґрунтованих нарахувань. Тому тут треба швидко навести лад», — зазначив Шмигаль.