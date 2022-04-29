Уряд залишив без змін ціни газ для населення та критично важливих підприємств

Кабінет міністрів залишив без змін ціни на газ для населення і критично важливих підприємств.
Про це повідомляє Урядовий портал.
«Сьогодні ухвалюємо рішення про те, що ціни на газ для людей залишаються без змін. Жодного підвищення — 8 гривень за куб, як і було. Пільгова ціна буде діяти й для підприємств, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави», — заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Уряд рекомендував місцевим органам влади і комунальним підприємствам на час дії воєнного стану не підвищувати тарифи на комунальні послуги. Шмигаль окремо закликав громадян продовжувати платити за комунальні послуги, щоб у підприємств була можливість проводити ремонти й виплачувати заробітні плати працівникам.
- Сьогодні, 29 квітня, уряд також пообіцяв усунути дефіцит пального протягом 7 днів. Дефіцит пального на АЗС в окремих регіонах України утворився через ракетні удари по НПЗ. Зокрема, росіяни знищили Кременчуцький нафтопереробний завод, який був основним виробником пального в Україні, а також низку великих нафтобаз зі значними запасами.