Платформа UNITED24 за перший тиждень роботи зібрала $25,8 млн. Майже всю цю суму отримало Міноборони

Фандрейзингова платформа UNITED24 відзвітувала за перший тиждень роботи. Через неї на рахунки Національного банку України надійшло $25 804 580. Сума забріна за період з 5 по 11 травня.
- $25 762 896,72 поступили на рахунок Міністерства оборони (напрям «Оборона та розмінування»);
- $25 191,34 — на рахунок Міністерства охорони здоров’я(напрям «Медична допомога»);
- $16 491,94 — на рахунок Міністерства інфраструктури (напрям «Відбудова України»).
Звіт міністерств буде опублікований 19 травня на сайті платформи u24.gov.ua.
Ще $735 673 зібрали через партнерський фонд Ukraine House DC Foundation: $506 456 — на напрям «Медична допомога», $229 217 — на «Відбудову України».
$362 379 зібрані в криптовалюті через платіжну компанію Whitepay: $37 248 — на напрям «Оборона та розмінування»; $319 872 — на напрям «Медична допомога», $5 259 — на напрям «Відбудова України».
Ці нроші надійдуть на рахунки НБУ найближчим часом.
- Онлайн-платформа UNITED24 для збору коштів на підтримку України запрацювала 5 травня. Вона надає можливість зробити донейт в один клік із будь-якої країни. Усі кошти надходять на рахунки Національного банку України і закріплені за профільними міністерствами: Міністерством оборони, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством інфраструктури.