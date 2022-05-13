Платформа UNITED24 за перший тиждень роботи зібрала $25,8 млн. Майже всю цю суму отримало Міноборони

Фандрейзингова платформа UNITED24 відзвітувала за перший тиждень роботи. Через неї на рахунки Національного банку України надійшло $25 804 580. Сума забріна за період з 5 по 11 травня.

$25 762 896,72 поступили на рахунок Міністерства оборони (напрям «Оборона та розмінування»);

поступили на рахунок Міністерства оборони (напрям «Оборона та розмінування»); $25 191,34 — на рахунок Міністерства охорони здоров’я(напрям «Медична допомога»);

— на рахунок Міністерства охорони здоров’я(напрям «Медична допомога»); $16 491,94 — на рахунок Міністерства інфраструктури (напрям «Відбудова України»).

Звіт міністерств буде опублікований 19 травня на сайті платформи u24.gov.ua.

Ще $735 673 зібрали через партнерський фонд Ukraine House DC Foundation: $506 456 — на напрям «Медична допомога», $229 217 — на «Відбудову України».

$362 379 зібрані в криптовалюті через платіжну компанію Whitepay: $37 248 — на напрям «Оборона та розмінування»; $319 872 — на напрям «Медична допомога», $5 259 — на напрям «Відбудова України».

Ці нроші надійдуть на рахунки НБУ найближчим часом.