У Києві скорочують час комендантської години. З 15 травня вона діятиме з 23:00 до 05:00. З 16 травня продовжать роботу громадського транспорту, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

З понеділка, 16 травня, метрополітен працюватиме з 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт — з 06:00 до 22:30.

Водночас Кличко закликав дотримуватися правил комендантської години та не нехтувати сигналами повітряної тривоги, оскільки загроза ракетних обстрілів Києва залишається.