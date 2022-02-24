Кличко: У Києві запроваджується комендантська година — з 22:00 до 07:00

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці запроваджують комендантську годину. Вона діятиме з 22:00 до 07:00.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Це вимушений крок, але в нинішніх умовах військової агресії та воєнного стану необхідний задля безпеки мешканців столиці. Громадський транспорт під час комендантської години не працюватиме. При цьому станції метрополітену будуть доступні як укриття в цілодобовому режимі», — пояснив Кличко.

Він закликав усіх киян вчасно повертатися додому, а під час пересування містом мати із собою документи.