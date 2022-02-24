Кличко: В Киеве вводится комендантский час — с 22:00 до 07:00

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице вводят комендантский час. Он будет действовать с 22:00 до 07:00.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения необходимый для безопасности жителей столицы. Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны как укрытие в круглосуточном режиме», — пояснил Кличко.

Он призвал всех киевлян вовремя возвращаться домой, а при передвижении по городу иметь с собой документы.