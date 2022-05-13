Міністр фінансів: Україна вже витратила на війну з росією понад $8 мільярдів

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Україна вже витратила на війну з росією 245 мільярдів гривень (понад $8 мільярдів).

Про це він сказав у коментарі Reuters.

За його словами, гроші, які були закладені на інші програми, зараз витрачають на все — від закупівлі зброї до соціальної допомоги, зокрема внутрішньо переміщеним особам. За даними Мінсоцполітики, офіційно зареєстрували вже 2,7 мільйона ​​ВПО, хоча реальна цифра в рази більша.

Марченко розповів, що у квітні уряд зібрав лише 60% запланованих податків, у травні-червні цей показник може знизитися до 45—50%.

Також він повідомив, що у квітні Україна отримала майже $2 мільярди фінансової допомоги від партнерів.