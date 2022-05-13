Міністр фінансів: Україна вже витратила на війну з росією понад $8 мільярдів

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Україна вже витратила на війну з росією 245 мільярдів гривень (понад $8 мільярдів).
Про це він сказав у коментарі Reuters.
За його словами, гроші, які були закладені на інші програми, зараз витрачають на все — від закупівлі зброї до соціальної допомоги, зокрема внутрішньо переміщеним особам. За даними Мінсоцполітики, офіційно зареєстрували вже 2,7 мільйона ВПО, хоча реальна цифра в рази більша.
Марченко розповів, що у квітні уряд зібрав лише 60% запланованих податків, у травні-червні цей показник може знизитися до 45—50%.
Також він повідомив, що у квітні Україна отримала майже $2 мільярди фінансової допомоги від партнерів.
- Нагадаємо, вчора американський сенатор-республіканець Ренд Пол заблокував надання Україні ще $40 мільярдів допомоги. Він хоче, щоб був генеральний інспектор для контролю за витратами.
- 11 травня Палата представників США підтримала надання Україні $40 мільярдів допомоги, далі справа була за Сенатом. Цього року Конгрес надав Україні допомогу на $13,6 мільярда. Отже, якщо останній пакет буде ухвалено, загальна сума схваленої допомоги перевищить $50 мільярдів.
- 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для військової допомоги Україні. Це рішення відновлює дію програми часів Другої світової війни, яка дозволяє президенту США більш ефективно надсилати зброю та робити інші поставки в Україну на тлі вторгнення росії — без бюрократичної тяганини.