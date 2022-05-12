Лідер кримських татар Джемілєв: Туреччина пропонувала вивезти військових з «Азовсталі» під гарантії, що до кінця війни вони не воюватимуть

Один з лідерів кримськотатарського національного руху Мустафа Джемілєв розповів, що Туреччина пропонувала росії вивезти українських військових з Маріуполя та гарантувала, що до кінця війни вони більше не воюватимуть.

Про це Джемілєв заявив під час брифінгу 12 травня.

За його словами, президенту Реджепу Ердогану переклали відеозвернення командира 36 батальйону морської піхоти Сергія Волинського, який перебуває на «Азовсталі». Після цього Ердоган двічі розмовляв з путіним, а його речник — з міністром оборони рф шойгу.

«[Радник Ердогана] Ібрагім Калин розмовляв з міністром оборони рф сергієм шойгу. Він йому сказав: «У нас у порту в Стамбулі стоїть корабель місткістю дві тисячі осіб. У будь-яку мить, коли ми з вами домовимося, він прийде в порт Бердянськ, на цьому кораблі будуть автобуси, які привозитимуть їх [захисників] з Маріуполя до Бердянська, тому що порт Маріуполя замінований. Вони проїдуть до Бердянська в супроводі турецьких спостерігачів, і ми, турецька сторона, зобовʼязуємося, що до закінчення війни вони будуть гостями Туреччини, тобто до закінчення війни вони не воюватимуть», — розповів Джемілєв.