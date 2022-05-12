Війська рф обстрілюють прикордонні райони: ще двоє українців загинули від обстрілів Сумщини та Харківщини

Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні райони України. У Сумській області з артилерії обстріляли село Нові Вирки. Обстріл тривав з 6-ї ранку, загинула одна людина.

За словами голови ОВА Дмитра Живицького, по селу було 20 прильотів із важкої артилерії.

Крім того, сьогодні зранку російські війська обстріляли село Дергачі під Харковом. Одна людина загинула, троє людей дістали поранень. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.