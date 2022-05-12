Ранкове зведення Генштабу: у Брянській та Курській областях на кордоні стоять посилені наряди фсб, а Сумщину обстріляли з авіації

На пунктах пропуску й у прикордонних районах Брянської та Курської областей перебувають посилені наряди прикордонної служби фсб, а також підрозділи збройних сил рф. Крім того, росіяни обстріляли з артилерії Городнянський район на Чернігівщині та завдали авіаційного удару по населеному пункту в Шосткінському районі Сумської області.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 12 травня: