Ранкове зведення Генштабу: у Брянській та Курській областях на кордоні стоять посилені наряди фсб, а Сумщину обстріляли з авіації

На пунктах пропуску й у прикордонних районах Брянської та Курської областей перебувають посилені наряди прикордонної служби фсб, а також підрозділи збройних сил рф. Крім того, росіяни обстріляли з артилерії Городнянський район на Чернігівщині та завдали авіаційного удару по населеному пункту в Шосткінському районі Сумської області.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 12 травня:
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація не змінилася. Армія білорусі посилено охороняє кордон. Росіяни продовжують обстрілювати зі своєї території Чернігівську та Сумську області.
- На Слобожанському напрямку противник перегруповується, щоб не допустити подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України. У районах на північ від Харкова росіяни обстрілюють з артилерії підрозділи українських військ.
- На Словʼянському напрямку окупанти перегруповують війська, щоб поновити наступ на Барвінкове та Словʼянськ. Туди армія рф стягнула орієнтовно 300 одиниць озброєння та техніки.
- На Донецькому напрямку підрозділи росіян намагаються розвинути наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. Основним завданням залишається встановити повний контроль над Рубіжним, захопити Лиман і Сєвєродонецьк.
- На Лиманському напрямку окупанти форсували річку Сіверський Донець. У напрямку на Сіверськ вони ведуть наступ в бік Зеленої Долини і Новоселівки. Тривають бойові дії.
- На Сєвєродонецькому напрямку противник наступає у напрямку Кудряшівки та Сєвєродонецька, має частковий успіх.
- На Бахмутському напрямку армія рф наступає у напрямку Первомайська та Комишувахи, бойові дії тривають.
- На Авдіївському напрямку російські війська наступають у напрямку Новобахмутівки та Новокалинового.
- На Курахівському напрямку ворог наступає у напрямках Степне — Новомихайлівка, Славне — Новомихайлівка та Олександрівка — Марʼїнка. Продовжуються бої.
- У Маріуполі основні зусилля армії рф спрямовані на захоплення заводу «Азовсталь», який продовжують бомбити.
- На Запорізьку напрямку окупанти обстрілювали позиції ЗСУ.
- На Південнобузькому і Таврійському напрямках противник намагається покращити своє тактичне положення.
- На Миколаївському та Криворізькому напрямках ворог продовжує артилерійські обстріли позицій українських військ. Також у районі Нової Каховки ворог готує інженерні підрозділи до наведення понтонних переправ.
- На Таврійському напрямку російські війська поповнювали запаси та проводили демонстраційні дії, щоб стримати дії наших військ.
- На Бессарабському напрямку обстановка суттєво не змінилася.