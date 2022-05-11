Таїланд безкоштовно роздасть людям мільйон кущів конопель

У Таїланді у червні уряд безкоштовно роздасть один мільйон рослин конопель домогосподарствам по всій країні — на ознаменування нового правила, яке дозволяє людям вирощувати їх удома.
Про це оголосив міністр охорони здоровʼя країни Анутін Чарнвіракул, а деталі пише CNN.
Нове правило, що набирає чинності 9 червня, дозволить людям вирощувати коноплі вдома після того, як вони сповістять про свої наміри місцеву владу. Канабіс має бути для власного вжитку — для медичних цілей, кулінарії або в рекреаційних цілях. Продавати його без додаткових ліцензій не дозволятиметься.
Це останній крок Таїланду щодо просування канабісу як товарної культури. У 2018 році Таїланд став першою країною Південно-Східної Азії, яка легалізувала марихуану для медичного використання та досліджень.
Марихуана наразі повністю легалізована у двох країнах: Канаді та Уругваї. У США легалізація існує в окремих штатах, однак на федеральному рівні поки не встановлена.
- У грудні 2021 року Мальта першою в ЄС легалізувала канабіс для особистого використання. Повнолітні на Мальті матимуть змогу зберігати до 7 грамів марихуани, а також вирощувати до чотирьох кущів рослини. Водночас куріння канабісу у громадських місцях лишатиметься незаконним, також його не можна буде курити на очах у неповнолітніх. За це передбачені штрафи у €300—500.
- У Люксембурзі дозволили вирощувати до чотирьох кущів канабісу на родину для рекреаційного використання. Наразі головна мета уряду — врегулювати вживання канабісу та його вирощування «у власних стінах».