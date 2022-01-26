Таїланд дозволить людям вирощувати канабіс у домашніх умовах

Рада боротьби з наркотиками Таїланду заявила, що видалить канабіс зі списку наркотиків, що дозволить домашнім господарствам вирощувати його. Про це повідомляє Reuters.

Повідомлення про видалення канабісу із цього переліку опублікують у Королівському Віснику, через 120 днів після цього його домашні рослини стануть легальними. Далі людям треба буде звернутись до місцевого уряду та повідомити про наміри вирощувати канабіс вдома для власного вжитку, але не для продажу (для цього потрібна буде ліцензія). Уряд також анонсував вибіркові перевірки.