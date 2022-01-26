Таиланд позволит людям выращивать каннабис в домашних условиях

Совет по борьбе с наркотиками Таиланда заявил, что удалит каннабис из списка наркотиков, что позволит домашним хозяйствам выращивать его. Об этом сообщает Reuters.

Сообщения об удалении каннабиса из этого перечня опубликуют в Королевском Вестнике, через 120 дней после этого его домашние растения станут легальными. Затем людям нужно будет обратиться в местное правительство и сообщить о намерениях выращивать каннабис дома для собственного потребления, но не для продажи (для этого потребуется лицензия). Правительство также анонсировало выборочные проверки.