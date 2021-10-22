В Люксембурге разрешили выращивать до четырех кустов каннабиса на семью

Семья может на законных основаниях выращивать до четырех растений каннабиса для рекреационного использования внутри помещений или на свежем воздухе, на балконе, террасе или в саду. Этот шаг является частью коалиционного соглашения , которое заключили в 2018 году между либералами, социал-демократами и зелеными.

Об этом сообщает местное издание Paperjam и европейское EurActiv .

Правительство Люксембурга представило новые меры, которые касаются потребления каннабиса — теперь его можно выращивать дома для собственных нужд.

Потребление и транспортировка до трех граммов отныне будет реклассифицировано как проступок, а не преступление. Однако запрет на потребление и транспортировку каннабиса в общественных местах останется в силе, как и запрет на торговлю продуктами каннабиса, кроме семян.

Министр юстиции объяснил, что полная легализация марихуаны в Люксембурге несколько приостановлена из-за пандемии, дипломатических отношений и международных ограничений.