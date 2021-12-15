Мальта первой в ЕС легализовала каннабис для личного использования

В то же время курение каннабиса в общественных местах будет оставаться незаконным, также его нельзя будет курить на глазах у несовершеннолетних. За это предусмотрены штрафы в €300—500.

Мальта стала первой страной в ЕС, которая официально легализовала каннабис. Еще в 2018 году там легализовали каннабис для использования в медицинских и научных целях. Люксембург ранее объявлял об аналогичных планах, но его парламент еще не утвердил это решение. В Нидерландах тоже либерально относятся к употреблению каннабиса в рекреационных целях, не наказывая людей за приобретение и курение марихуаны, но на официальном уровне это остается незаконным.

Марихуана полностью легализована в двух странах: Канаде и Уругвае. В США легализация существует в отдельных штатах, но на федеральном уровне пока не установлена.