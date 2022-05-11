Огляд подій 11 травня: колаборанти на Херсонщині мріють приєднати область до рф, а Чехія визнала дії армії росії геноцидом українців

Напередодні українські військові на півдні вразили понад 90 ворожих цілей та знищили 79 військовослужбовців рф і 12 одиниць техніки, зокрема безпілотники, гаубиці, броньовану й автомобільну техніку. Так, у Херсонській області збили два ворожі безпілотники типу «Орлан-10». Учора російські військові 15 разів обстріляли населені пункти Луганщини. Росіяни масовано обстріляли Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасну, Гірське, Золоте, а також селища Оріхове, Білогорівка, Воєводівка, Тошківка, Нижнє, Врубівка. Поранені двоє мирних жителів.

За минулу добу на територію заводу «Азовсталь», яку боронять захисники Маріуполя, росіяни здійснили 38 вильотів, зокрема 4 вильоти стратегічних бомбардувальників. Продовжує працювати ворожа ствольна артилерія, танки та інше. Російські військові намагаються захопити «Азовсталь» і продовжують щодня її штурмувати за підтримки піхоти. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що деблокада Маріуполя військовим шляхом наразі неможлива.

Усіх, кого окупанти визнали «неблагонадійним» у фільтраційних таборах під Маріуполем, доставляють до колишньої виправної колонії № 52 в окупованому селі Оленівка Донецької області або до відомої тюрми «Ізоляція» в Донецьку. Полонених українців катують, видають одну баклажку води на десятки людей, годують не кожен день і водять у туалет раз на добу. Увʼязнені не мають змоги лягти, бо приміщення переповнені. Деяких бранців через 36 діб відпускають, попередньо змушуючи підписувати якісь папери. Повідомляють також про численні випадки зникнення людей після допитів.

Окупаційна «влада» Херсонської області звернеться до путіна із проханням включити регіон до складу росії. Про це повідомили російські держЗМІ. У кремлі заявили, що питання «приєднання Херсонської області до рф» мають вирішувати її жителі.

Уже засуджено шістьох полонених російських окупантів. Троє військових рф отримали по 15 років тюрми, двоє — по 10, ще один — 8. Вони скоювали злочини проти цивільного населення. Українські захисники взяли їх у полон під час боїв у лютому-березні.

Палата представників США підтримала законопроєкт про виділення Україні додаткових $40 мільярдів допомоги, переважна більшість з яких піде на закупівлю озброєння. До кінця тижня документ планує ухвалити Сенат США.

Американський підприємець Ілон Маск повідомив, що його компанія Starlink, яка надає послуги супутникового інтернету, постійно відбиває кібератаки з боку росії, але росіяни нарощують свої зусилля. Ще на початку війни Маск передав Україні багато терміналів Starlink, щоб забезпечити звʼязком та інтернетом цивільних і військових на фронті.

Президент Чехії Мілош Земан дозволив чехам воювати в ЗСУ. Його речник Іржі Овчачек повідомив, що дозвіл уже отримали перші 103 чехи. Рішення ще має підписати премʼєр-міністр. Сенат Чехії визнав злочини, які російська армія вчиняє в Україні, геноцидом українського народу.

У Німеччині заарештували яхту підсанкційного російського мільярдера Фархада Ахмедова. Судно, що раніше належало Роману Абрамовичу, оцінюють у €400 мільйонів. Яхті заборонено залишати порт Гамбурга.

Нова Зеландія розширила санкції проти росії. Під обмеження потрапили 8 російських громадян і компаній. Туди внесли 85-й головний центр спеціальної служби головного управління генштабу росії, «Головний центр спеціальних технологій» головного управління генштабу рф та російське «Агентство інтернет-досліджень» — так звану фабрику тролів.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує якнайшвидше позбавитися російських активів, заявила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо. ЄБРР припинив інвестиції в росію після окупації Криму у 2014 році. Однак банк досі має частки в низці компаній рф. Євросоюз надав ЄБРР гарантії на €50 мільйонів, щоб він міг підтримати «Укренерго» під час війни.