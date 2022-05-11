«Ізоляція», колонія і тортури. Радник мера Маріуполя розповів, що росіяни роблять із тими, хто не пройшов «фільтрацію»

Усіх, кого визнано «неблагонадійним» у фільтраційних таборах під Маріуполем, росіяни доставляють до колишньої виправної колонії № 52 в окупованому селі Оленівка Донецької області або до відомої тюрми «Ізоляція» в Донецьку.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Мінімальний строк ув’язнення там — 36 діб. Полонених українців катують, видають одну баклажку води на десятки людей, годують не кожен день і водять у туалет раз на добу. А ще в увʼязнених нема змоги лягти, бо приміщення переповнені.
Деяких бранців через 36 діб відпускають, попередньо змушуючи підписувати якісь папери. Повідомляють також про масові випадки зникнення людей після допитів.
- 9 травня омбудсман Людмила Денісова повідомила, що російські окупанти через фільтраційні табори вивезли з України понад 1,185 мільйона українців, людей депортували до росії.