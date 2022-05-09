Омбудсмен Людмила Денісова: росіяни через фільтраційні табори депортували майже 1,2 мільйона українців

Російські окупанти через фільтраційні табори вивезли з України вже понад 1,185 мільйона українців, людей депортували до росії. Про це на брифінгу 9 травня розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, цитує Укрінформ.

В основному до фільтраційних таборів звозять мешканців Маріуполя. Самі табори розташовані на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей. Окупанти вимагають від людей три довідки для пересування окупованими територіями. Перша — про те, що людина пройшла фільтрацію. Друга — щоб пересуватися містом, де розташований фільтраційний табір. Третя — щоб мати можливість виїхати за місто.

У таборі перевіряють телефони на предмет спілкування із військовими і запитують про ставлення до «російської спецоперації». Якщо людина не пройшла — у табір відправляють у Донецьк та Докучаєвськ. Якщо пройшла — вивозять у Таганрог, а далі потягами по всій країні. Таких на сьогодні вже понад 1,185 мільйона, і серед них понад 200 тисяч дітей.