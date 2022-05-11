У Нацгвардії вперше озвучили втрати у війні — загинув 501 боєць

З початку повномасштабного вторгнення військ росії загинув 501 військовослужбовець Національної гвардії України. Поранення і травми дістали 1 697 військовослужбовців.
Про це під час брифінгу повідомив начальник оперативного управління штабу управління Нацгвардії Олексій Надточий.
Він уточнив, що Нацгвардія бере участь у операціях у Донецькому, Слобожанському, Південнобузькому районах та східній частині Таврійського операційного району. Крім того, нацгвардійці прикривають кордон із білоруссю.
- У середині квітня президент Володимир Зеленський казав, що з 24 лютого загинули 3 тисячі українських військовослужбовців. Точні втрати поки невідомі.
- У росіян станом на 11 травня 26 350 загиблих (дані Генштабу), 1 187 знищених танків і 390 втрачених безпілотників.