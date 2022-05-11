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Кількість загиблих російських військових на війні в Україні сягнула 26 350

Автор:
Юля Шередега
Дата:

Кількість загиблих російських військових в Україні з 24 лютого вже сягнула 26 350 осіб. Також українці знищили 1 187 танків і 390 безпілотників противника.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Загалом, ворог зазнав таких втрат:

  • 26 350 військових ліквідовано;
  • 1 187 танків;
  • 2 856 бойових броньованих машин;
  • 528 артилерійських систем;
  • 185 РСЗВ;
  • 87 засобів ППО;
  • 199 літаків;
  • 160 гелікоптерів;
  • 390 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 94 крилаті ракети;
  • 12 кораблів/катерів;
  • 1 997 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 41 одиницю спеціальної техніки.