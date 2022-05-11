Кількість загиблих російських військових на війні в Україні сягнула 26 350

Кількість загиблих російських військових в Україні з 24 лютого вже сягнула 26 350 осіб. Також українці знищили 1 187 танків і 390 безпілотників противника.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Загалом, ворог зазнав таких втрат: