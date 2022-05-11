Кількість загиблих російських військових на війні в Україні сягнула 26 350

Кількість загиблих російських військових в Україні з 24 лютого вже сягнула 26 350 осіб. Також українці знищили 1 187 танків і 390 безпілотників противника.
Про це звітує Генштаб ЗСУ.
Загалом, ворог зазнав таких втрат:
- 26 350 військових ліквідовано;
- 1 187 танків;
- 2 856 бойових броньованих машин;
- 528 артилерійських систем;
- 185 РСЗВ;
- 87 засобів ППО;
- 199 літаків;
- 160 гелікоптерів;
- 390 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 94 крилаті ракети;
- 12 кораблів/катерів;
- 1 997 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
- 41 одиницю спеціальної техніки.