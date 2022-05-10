Директор Розвідуправління Міноборони США: ЗСУ знищили до 10 російських генералів — це дуже високий показник

Директор Розвідувального управління Міноборони США Скотт Берр’є заявив, що росія у війні проти України втратила вбитими від 8 до 10 генералів.

Про це пише CNN.

Берр’є зазначив, що це дуже високий показник в умовах сучасних воєн. Він додав, що ЗСУ показали дуже хороший результат. Берр’є також зауважив, що США за 20 років війни в Афганістані втратили генералів у рази менше.

Раніше розвідка Британії пояснювала високі втрати серед генералів рф тим, що вони іноді вимушені особисто з’являтися на полі бою через труднощі з комунікацією між військами.