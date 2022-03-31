У Генштабі назвали імена російських генералів, які втратили посаду або життя через війну в Україні

Командування збройних сил російської федерації від початку збройної агресії проти України втратило кілька військових керівників зі складу вищих офіцерів, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати росіян серед керівного складу:

заступник командувача 41 загальновійськової армії генерал-лейтенант Андрій Суховецкий — загинув;

командувач 49 загальновійськової армії генерал-лейтенант Яков Рязанцев — загинув;

начальник штабу — заступник командувача 35 загальновійськової армії генерал-майор Сергій Нирков — важко поранений;

начальник штабу — заступник командувача 36 загальновійськової армії генерал-майор Андрій Серицький — важко поранений;

командувач 1 танкової армії генерал-лейтенант Сергій Кісель — звільнено з посади;

командувач 6 загальновійськової армії генерал-лейтенант Владислав Єршов — звільнений з посади та заарештований;

командувач 58 загальновійськової армії генерал-лейтенант Михайло Зуськ — знятий з посади та заарештований.