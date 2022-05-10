У Маріуполі на евакуацію чекають ще 100 тисяч містян

У Маріуполі на евакуацію чекають ще 100 тисяч мирних мешканців, які залишаються у заблокованому місті.

Про це повідомила Маріупольська міська рада з посиланням на міського голову Вадима Бойченка.

«У Маріуполі на евакуацію чекають ще 100 тисяч людей. Саме стільки жителів ще залишаються у Маріуполі. Їм необхідно дати шанс на безпечну евакуацію. Для цього повинен бути стійкий режим тиші, який часто порушують російські окупанти», — зазначив Бойченко.

За словами мера, організувати місію дуже складно, але «ми повинні разом з міжнародною спільнотою робити все можливе для цього».