Росія вивозить з окупованих територій не тільки зерно, а й продовольство

У Пологах Запорізької області зерно та насіння соняшника, які знаходяться в сховищах, готують до транспортування у росію. З Енергодару в напрямку Кам’янки Дніпровської під охороною військових уже виїхала колона російських КАМАЗів та DAF, завантажених зерном. Кінцевий пункт призначення колони — окупований Крим.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Російські окупанти у великих масштабах вивозять з тимчасово окупованих територій України викрадене продовольство.

Також, за даними ГУР, у селі Волохів Яр Харківської області колабораціоністи допомагають окупантам вивозити зерно з ангарів. Зерновози відправляються до російського кордону.

Окрім того, з Малої Лепетихи Херсонської області до окупованого Криму уже вивезли 1 500 тонн зернових.

Значна частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажних суднах під російським прапором в акваторії Середземного моря.

«Найбільш вірогідна країна призначення вантажу — Сирія. Звідти контрабандою зерно може постачатись до інших країн Близького Сходу», — повідомляють у ГУР.

Окрім зерна окупанти вивозять у Крим значні обсяги викрадених в Україні овочів — буряку, картоплі, капусти.