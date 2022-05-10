Росія вивозить з окупованих територій не тільки зерно, а й продовольство

Російські окупанти у великих масштабах вивозять з тимчасово окупованих територій України викрадене продовольство.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
У Пологах Запорізької області зерно та насіння соняшника, які знаходяться в сховищах, готують до транспортування у росію. З Енергодару в напрямку Кам’янки Дніпровської під охороною військових уже виїхала колона російських КАМАЗів та DAF, завантажених зерном. Кінцевий пункт призначення колони — окупований Крим.
Також, за даними ГУР, у селі Волохів Яр Харківської області колабораціоністи допомагають окупантам вивозити зерно з ангарів. Зерновози відправляються до російського кордону.
Окрім того, з Малої Лепетихи Херсонської області до окупованого Криму уже вивезли 1 500 тонн зернових.
Значна частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажних суднах під російським прапором в акваторії Середземного моря.
«Найбільш вірогідна країна призначення вантажу — Сирія. Звідти контрабандою зерно може постачатись до інших країн Близького Сходу», — повідомляють у ГУР.
Окрім зерна окупанти вивозять у Крим значні обсяги викрадених в Україні овочів — буряку, картоплі, капусти.
- Російські загарбники з початку війни викрали з окупованих регіонів України сумарно 400 тисяч тонн зернових культур. Це третина від обсягів, які зберігалися на цих територіях.