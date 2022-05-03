Мінагрополітики: росіяни вивезли з окупованих територій 400 тисяч тонн зерна

Російські загарбники з початку війни викрали з окупованих регіонів України сумарно 400 тисяч тонн зернових культур. Це третина від обсягів, які зберігалися на цих територіях.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За його словами, це може позбавити продовольства українців в окупованих регіонах та створює для них загрозу голоду. «На нині тимчасово окупованих територіях було близько 1,3 мільйона тонн зернових. Це не якісь стратегічні запаси, а те, що потрібно для гарантування щоденної продовольчої безпеки, тобто харчування для українців, а також посіву ярих культур. І ми підтверджуємо факти відбору зерна у кожній з окупованих областей: Запорізькій, Донецькій, Луганській та Херсонській», — наголосив Висоцький.

За його словами, із кожного зазначеного регіону російські окупанти вивезли приблизно по 100 тисяч тонн зерна. «Така поведінка насторожує. Адже аналогічна ситуація може бути і з новим урожаєм. В результаті може виникнути фізична нестача продовольства для харчування українців на цих територіях, а це загроза голоду», — підсумував заступник міністра.