Події 9 травня в огляді «Бабеля»: окупантам не вдалося провести «паради» в Маріуполі та Херсоні, а у Варшаві посла росії облили фарбою

Напередодні російські війська 9 разів атакували Одещину ракетами, переважно із застосуванням авіації — 6 ракет знищили Сили ППО. Ударами росіяни вивели з ладу електропідстанцію та газогін, зруйнували кілька приватних будинків і пошкодили зони відпочинку області. Уночі російські війська знову обстріляли Зеленодольську громаду у Дніпропетровській області — люди не постраждали. Зранку росіяни обстріляли з артилерії прикордонні території Сумщини, жертв та руйнувань немає.

Російські війська продовжують штурмувати «Азовсталь», який захищають українські військові. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росіяни намагаються підірвати міст, по якому відбувалася евакуація. Його знищення ускладнить вихід українських воїнів.

Велика Британія оголосила про нові санкції проти росії та білорусі. Вони включають підвищення мит і заборону на експорт. Зокрема, британський уряд підвищить на 35% мита на імпорт російських товарів, в тому числі на імпорт платини та паладію. Загалом підвищення мит зачепить торгівлю товарами на суму в £1,4 мільярда.

Глава Європейської ради Шарль Мішель приїхав до Одеси. Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відвідала Ірпінь та Бородянку. Вона заявила, що вражена безглуздими руйнуваннями, спричиненими російською агресією, та стійкістю українського народу. Міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельд та президент Стортингу Масуд Гарахкані відвідали Бучу та Ірпінь.

Війська рф вперше завдали ракетного удару по Україні радянськими ракетами Х-22. Це крилаті ракети, які виготовлялися в 1960―1970 роках і через фізичне старіння можуть бути небезпечними в експлуатації. За даними британської розвідки, запаси високоточних снарядів у російській армії, зокрема й ракет, майже вичерпані. Відновити їх в умовах санкцій буде вкрай важко.

В окупованому Маріуполі росіяни та колаборанти влаштували ходу із 300-метровою георгіївською стрічкою. У ході взяв участь ватажок «днр» пушилін. Анонсованого «параду полонених» не було, сама хода була нечисленною ― натовпу маріупольців, якого очікували окупанти, не було. У Херсоні окупанти також провели нечисленну акцію. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що місцеві жителі не вийшли 9 травня на пропагандистські заходи, влаштовані російськими окупантами. Для гулянь і «картинки» окупанти завезли до міста жителів окупованих територій — Криму, Луганська та сіл Мелітопольського району.

У Варшаві посол росії прийшов на цвинтар радянських солдатів, щоб покласти квіти, але його зустріли вигуками «Фашисти!» і облили червоною фарбою, яка символізує кров українців. Після цього він у супроводі поліції залишив цвинтар. Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що польська влада не рекомендувала послу покладати квіти 9 травня.

У росії 9 травня невідомі хакери зламали телеканали та програму телепередач. Замість назв програм й описів каналів зʼявилися повідомлення проти війни в Україні.

Повітряну частину параду в Москві скасували «через погоду», хоча небо було чисте. Сьогодні над Красною площею мав пролетіти літак «Судного дня» Іл-80. На параді путін виступив із короткою промовою. Мобілізацію він не оголосив, проте розповідав про особливий шлях росії, про «агресію» НАТО, захист Донбасу від міфічних «нацистів» і про «мучеників» Одеси, маючи на увазі події 2 травня 2014 року.