У Маріуполі росіяни намагаються підірвати міст, по якому відбувалася евакуація

У Маріуполі російські військові продовжують штурм «Азовсталі». Зараз вони зосередились на підриві моста, по якому йшла евакуація.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він опублікував відео з підривами та вибухами на території меткомбінату.

«Поки одні окупанти крокують з простирадлом проспектами Маріуполя, інші продовжують штурм «Азовсталі». Сьогодні росіяни зосередились на підриві моста, по якому йшла евакуація, намагаючись максимально відрізати наших захисників від можливості виходу. Пекло продовжується», — написав Андрющенко.

Він додав, що щиро сподівається, що оборонців міста вдасться врятувати.

«Ми всі у невідплатному боргу перед ними», — наголосив радник мера.