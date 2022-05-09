Міноборони Британії: на росію чекає така ж доля, що й на нацистів — Нюрнберзький трибунал

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що російське командування та президент росії зокрема несуть відповідальність за воєнні злочини, скоєні на території України. На його переконання, ці дії суголосні з поведінкою нацистського режиму у роки Другої світової війни.

Бен Воллес наголосив, що російського президента і командування чекає така ж доля, що й нацистів — Нюрнберзький трибунал.

«Здійснивши вторгнення в Україну, путін, його оточення та генерали копіюють фашизм, тиранію більш ніж 70-річної давності, повторюючи помилки тоталітарних режимів минулого століття. Їхня доля зрештою виявиться такою ж», — сказав Воллес під час виступу у Національному музеї армії в Лондоні.

Багато лідерів країн Заходу у своїх виступах, присвячених перемозі над нацизмом, цього року згадують про війну в Україні, проводячи паралелі між діями гітлерівської Німеччини та кремля.