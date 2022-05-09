У Варшаві посла росії облили червоною фарбою — кремль назвав це «відродженням фашизму у Європі»

У столиці Польщі Варшаві 9 травня українська журналістка Ірина Земляна облила червоною фарбою російського посла Сергія Андрєєва, який намагався покласти вінок на цвинтарі радянських воїнів.

Після акції протесту Андрєєв у супроводі поліції залишив місце події.

Спершу відео інциденту опублікувало російське видання «РИА Новости», але звуку на ньому не було. Згодом видання «Інсайдер» опублікувало те саме відео, де було чутно, як люди кричали росіянам «фашисти» та «путін х*йло».

Представниця мзс росії марія захарова назвала це «реінкарнацією фашизму у Європі».