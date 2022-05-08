Події 8 травня в огляді «Бабеля»: захисники Маріуполя провели брифінг з «Азовсталі», ЗСУ відступили з Попасної на укріплені позиції

Напередодні ЗСУ збили 14 повітряних цілей: вертоліт із десантом на борту, 11 безпілотників та дві крилаті ракети. Українські військові на Півдні знищили 80 окупантів і 10 одиниць техніки рф, а також уразили понад 120 цілей противника. Окупанти випустили по Одещині 10 крилатих ракет, а по Миколаївській області — чотири. Три сирени у Львові та області сповіщали про загрозу ракетного удару з акваторії Каспійського та Чорного морів. Протиповітряна оборона збила всі ракети. У Луганській області від авіаудару по школі в Білогорівці попередньо загинули 60 людей.

Збройні сили України відступили з Попасної Луганської області. Бійці зайняли більш укріплені позиції, які були підготовлені заздалегідь. Тривають тяжкі бої на напрямку Сєвєродонецьк — Воєводівка, а також на території Гірської громади, до якої входять Тошківка, Катеринівка та Золоте-4.

Захисники Маріуполя дали пресконференцію із заблокованої росіянами «Азовсталі». Вони заявили, що в Маріуполі загинули 25 тисяч людей, здебільшого цивільних. Бійці полку «Азов» у Маріуполі до 15 квітня знищили 2,5 тисячі росіян та поранили ще 5 тисяч окупантів — без підтримки авіації та артилерії. У Маріуполі росіяни втратили 15% військ, які вторглися в Україну. У техніці росіяни втратили понад 60 танків. Бійці полку «Азов» не можуть здатися в полон, тому що для росіян і пропаганди рф це «буде подарунок». Офіцер розвідки управління полку «Азов» Ілля Самойленко розповів, що командир 36 бригади морської піхоти Володимир Баранюк відмовився виконувати наказ і спробував утекти з міста з невеликою групою. За це заплатила життям одна людина. Наразі Баранюк у російському полоні. Зараз військові на «Азовсталі» мають наказ тримати оборону.

Ведення одного дня війни проти України обходиться росії в $900 млн. Це безпосередні витрати: виплати російським солдатам, які воюють в Україні, забезпечення їх амуніцією, боєприпасами та ракетами; вартість відновлення втраченої чи пошкодженої військової техніки. Особиста присутність старших командирів рф на передовій в Україні не дала бажаного результату й призвела до ще більших втрат у російській армії.

Сьогодні в Україну прибули різноманітні іноземні гості. До Києва приїхала голова Бундестагу Німеччини Бербель Бас. Перша леді США Джилл Байден прибула з візитом до Ужгорода. Вона разом із першою леді Оленою Зеленською відвідала місцеву школу, де розселили переселенців. Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув до України, про його візит повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин. Гурт U2 виступив на станції метро «Хрещатик».

Білий дім опублікував заяву за підсумками саміту G7, у якому брав участь президент Володимир Зеленський. Лідери країн «Великої сімки» запевнили президента в повній солідарності та підтримці України у боротьбі за мирне та демократичне майбутнє в міжнародно визнаних кордонах. Зеленський заявив, що головними цілями України залишаються повне виведення російських військ зі всієї території держави та забезпечення можливості захищати себе надалі. Країни G7 пообіцяли Україні допомогти притягнути до відповідальності путіна і лукашенка, а також всіх причетних до воєнних злочинів.

Португалія передасть Україні 15 гусеничних бронетранспортерів М113, п’ять гаубиць М114 та чотири бронеавтомобілі Iveco M 40.12 WM/P. Це озброєння не законсервоване і перебуває в частинах португальської армії.

США оголосили про нові санкції проти росії. Під них потрапили «Россия-1», «Первый канал», керівники Сбербанку та Газпромбанку, низка російських і білоруських військових. Крім цього, США заборонили продавати на російському ринку послуги з аудиту та маркетингу. Держсекретар США Ентоні Блінкен окремо повідомив голові МЗС України Дмитру Кулебі, що «нові жорсткі санкції США проти рф на підході».