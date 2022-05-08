Співробітники посольства США повернулися до Києва

Дипломати посольства США повернулися до Києва.

Про це повідомив канал CBS News.

Крім того, канадський журналіст Пол Воркман також повідомив, що премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, який прибув до Києва, взяв участь у піднятті канадського прапора над посольством його країни в українській столиці. Це знаменує відновлення роботи дипустанови.

Раніше мер Києва Віталій Кличко анонсував нові, додаткові системи протиповітряної оборони, які посилять захист столиці від ракетних ударів росіян. Також мер зазначив, що після 9 травня жителі Києва можуть поступово повертатися до міста.