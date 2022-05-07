У Франції відбулась інавгурація президента Макрона. Він склав присягу на другий термін

Президент Франції Емманюель Макрон склав присягу під час церемонії в Єлисейському палаці. 24 квітня його переобрали на другий термін.

Про це повідомляє Reuters.

У своїй промові Макрон сказав про необхідність інновацій у часи безпрецедентних викликів для світу та Франції та зазначив, що його другий термін буде «новим», а не просто продовженням першого. Він пообіцяв діяти з «повагою» та «виваженістю».

У своїй промові президент Франції згадав також вторгнення росії в Україну та глобальні екологічні проблеми.

Серед 500 гостей були присутні колишні президенти Франсуа Олланд і Ніколя Саркозі, колишні прем’єр-міністри Едуар Філіп, Мануель Вальс, Ален Жюппе і Жан-П’єр Раффарен, а також державні та релігійні діячі.

Новий термін Макрона офіційно розпочнеться ввечері 13 травня.