Вибори президента Франції: Макрон переміг Марін Ле Пен у першому турі

За даними підрахунку голосів на виборах президента Франції, чинний голова держави Емманюель Макрон у першому турі набрав 27,42% голосів, а його головна опонентка Марін Ле Пен від ультраправої партії «Національне обʼєднання» — 24,16%.

Перемогу Макрону у першому турі віддавали і екзит-поли — 28,6% проти 23,9% голосів за Ле Пен.

Попередне опитування також прогнозувало перемогу Макрона у першому турі — він мав отримати 28%, а Ле Пен — 23%.

Наступне голосування відбудеться 24 квітня. Згідно опитувань, Макрон у другому турі повинен набрати 53%, а Ле Пен — 47%.