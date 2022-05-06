З заводу «Азовсталь» евакуювали ще 50 цивільних

З заводу «Азовсталь» в Маріуполі у пʼятницю вдалося евакуювати 50 громадян.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

«Однак, сьогодні нам вдалося витягнути з Азовсталі 50 жінок, дітей та людей похилого віку. Завтра зранку ми продовжимо евакуаційну операцію», — заявила Верещук.

Вона зазначила, що якщо все триватиме за планом, о 17:00 на Порт Сіті будуть автобуси, які відвезуть людей до Безіменного. «Там люди з Порт Сіті приєднаються до нашої колони з Азовсталі, яка наступного дня вирушить до Запоріжжя», — заявила міністр.

Верещук вибачилася перед маріупольцями за те, що у пʼятницю не відбулося евакуації, оскільки колона була вимушена стояти біля «Азовсталі», де відбувалися бої та інші провокації.

При цьому агентство Reuters повідомило, що 25 людей, включно з дітьми, з території заводу «Азовсталь» евакуювали в селище Безіменне, яке перебуває під контролем російських окупантів.