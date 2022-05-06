На окупованих територіях Херсонщини росіяни катують у підвалах близько 500 людей

У підвалах на окупованих територіях Херсонської області росіяни утримують та катують у підвалах приблизно 500 людей.

Про це повідомила постійний представник президента в Криму Таміла Ташева.

За її інформацією, це відбувається в Херсоні, Новоолексіївці, Геніческу. Окупаційна влада має списки активістів, тих, хто брав участь у громадянській блокаді Криму 2015 року, а також бійців АТО. До них приходять додому і викрадають.

«Це абсолютно такі самі сценарії, які ми бачили у Криму у 2014 році. Що вони робили? Спочатку заходили військові, потім зачищалося інформаційне поле, поле активістів, журналістів і так далі. Потім проводився так званий «референдум» , — розповіла Таміла Ташева.

Також постпред повідомила, що українських громадян насильно переміщують з материкової частини України, зокрема з Маріуполя та окупованих територій Херсонської області до Криму. На окупованому півострові, ближче до Херсонської області, діють так звані фільтраційні табори, де у депортованих відбирають паспорти та змушують проходити перевірки.