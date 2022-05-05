Російські окупанти заборонили вʼїзд і виїзд із Херсонської області

Російські окупанти вже кілька днів блокують вʼїзд і виїзд із Херсонської області. Також вони не пропускають гуманітарні вантажі.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, пише партія «Слуга народу».

«Останніми днями вони заблокували в’їзд і виїзд з області до Миколаєва та інших міст. Це велика проблема. Ідеться навіть не про гуманітарні коридори, ми розуміємо, що вони їх не дадуть. Вони зацікавлені, щоб у нас було гірше — а це краще для них», — зазначив Соболевський.

Видання «Суспільне» з посиланням на місцевих жителів пише, що росіяни посилили контроль і за Херсоном — із міста нікого не випускають, розвертають навіть рейсові автобуси.