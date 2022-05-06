NYT: Американська розвідка допомогла Україні потопити крейсер «Москва»

Американська розвідка передала Україні дані про флагман чорноморського флоту росії — крейсер «Москва». Це дозволило українцям успішно влучити в корабель та потопити його.

Про це пише The New York Times із посиланням на власні джерела.

У виданні зазначають, що після удару по кораблю офіційно США досить скупо коментувало цей інцидент. Але останніми днями там вже не бояться підтверджувати, що крейсер був уражений українськими протикорабельними ракетами.

За даними джерел, Україна запитала у США про корабель, який плавав у Чорному морі на південь від Одеси. Американці ідентифікували його та підтвердили, що йдеться про крейсер «Москва». Після цього ЗСУ завдали по кораблю ракетного удару.

Один із чиновників зазначив, що передана інформація «виходить за рамки простого повідомлення про місцезнаходження корабля в Чорному морі».