Події 5 травня в огляді «Бабеля»: в Іспанії затримали шарія, ЗСУ почали контрнаступ під Харковом та Ізюмом

Напередодні росія знову ракетами обстріляла житлові райони та центр міста Краматорськ Донецької області. Пошкоджено щонайменше три п’ятиповерхівки, школу і садок, поранено 25 цивільних. У Луганській області протягом доби 4 травня було сім артилерійських обстрілів Сєвєродонецька, ще сім — Попаснянської та Гірської громади, чотири — Лисичанська. У Миколаєві внаслідок нічних обстрілів пошкоджено газопроводи на кількох вулицях Інгульського району. Під обстріл потрапила Святогірська лавра, яка нині є притулком для біженців. За даними УПЦ, у лаврі проживає, крім братії, 300 біженців. Поранення дістали 7 цивільних.

У Маріуполі загинула Наталія Луговська — психолог полку «Азов» і мама «Баррета» Юрія Луговського. Після загибелі сина Наталія продовжила його справу і до останнього залишалася з воїнами на «Азовсталі».

В Іспанії затримали проросійського блогера анатолія шарія. Суд не став його заарештовувати, але заборонив йому залишати країну (підписка про невиїзд). Також шарій повинен здати паспорти та двічі на місяць зʼявлятися в найближчий суд. Ці заходи діятимуть не довше місяця, якщо Київ офіційно не подасть запит на його екстрадицію. В Україні шарія підозрюють у державній зраді.

Сили оборони України перейшли до контрнаступу на Харківському та Ізюмському напрямках. Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив голові комітету начальників штабів США Марку Міллі.

Окупанти примусово вивезли з окремих районів Маріуполя всіх чоловіків у фільтраційні табори в Новоазовському районі Донецької області. Жодних особистих речей із собою взяти не дозволили, паспорти та інші документи забрали. Чоловіків розмістили у приміщенні школи та клубу, де вони постійно перебувають під наглядом конвою російських військових. Люди сплять на підлозі в коридорах. Годують баландою, мало придатною для вживання. Для гігієнічних процедур доступна лише одна раковина з холодною водою на сотні людей. За таких умов посилюється захворюваність серед утримуваних. За найменший непослух чоловіків бʼють і катують.

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що організація вже шукає спосіб конфіскувати російські активи й передати їх Україні. Зараз шукають юридичне рішення, яке б дозволило конфіскацію російських активів, які перебувають під санкціями.

Міжнародна конференція донорів у Варшаві зібрала на допомогу Україні $6,5 мільярда. Європейська комісія пообіцяла надати €200 мільйонів на допомогу переміщеним особам в Україні, а Фінляндія, Чехія, Хорватія та інші країни пообіцяли виділити мільйони євро на гуманітарну і військову підтримку.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр провів телефонну розмову із Зеленським, у якій запевнив президента України в повній підтримці ФРН, усі непорозуміння з минулого президенти владнали. Зеленський заявив, що розмова була конструктивною і важливою.

Японія заморозить активи 140 росіян. Токіо розширить заборону на експорт, який стосуватиметься російських військових виробників. Крім того, країна надасть Україні $300 млн допомоги.

Влада Фіджі за запитом США конфіскувала супер’яхту підсанкційного російського олігарха Сулеймана Керімова. Яхта Amadea вартістю $300 мільйонів прибула на Фіджі минулого місяця після 18-денного переходу з Мексики.