Війна. Війська рф продовжують обстрілювати всю Україну, росіяни прорвалися на територію «Азовсталі», сотні маріупольців депортували до Владивостока. День 71: онлайн

Росія обстріляла з «Градів» Дніпропетровщину, поціливши по двох селах. По Дніпру завдали два ракетні удари: одну ракету збила ППО, друга влучила в залізничну інфраструктуру та призвела до руйнувань. Людей не зачепило. Також росіяни випустили ракети по Київщині та Черкасам, але спрацювала українська ППО і знищила їх. Увечері 4 травня українська влада відновила звʼязок із захисниками Маріуполя, які перебувають на «Азовсталі», а війська росії вже прорвались на територію заводу. Триста маріупольців, яких депортували до Владивостока, поселили в гуртожитку. Грошей їм не виплачують, звʼязок із ними відсутній, документів у людей немає.