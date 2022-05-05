У «Дії» запустили програму підтримки підприємців, які беруть на роботу переселенців. Як скористатися?

Роботодавці, які під час війни влаштували на роботу внутрішніх переселенців, можуть отримати компенсацію 6 500 грн від держави за кожного такого співробітника.
Про це повідомили у «Дії».
Компенсацію можна отримувати два місяці — за перший та другий місяць роботи вимушеного переселенця. Заявку на компенсацію витрат може оформити тільки роботодавець через 5 днів після працевлаштування внутрішньо переміщеної особи.
Щоб отримати виплату, у працівника має бути довідка внутрішньо переміщеної особи, оформлена після 24 лютого.
У «Дії» розказали, як скористатися новою послугою:
- Зареєструватися або авторизуватися на порталі «Дія»: https://diia.gov.ua/
- Натиснути: Послуги — Підприємництво — Компенсація за працевлаштування ВПО — Подати заяву.
- «Дія» знайде вас у переліку отримувачів виплат Пенсійного фонду.
- Перевірити дані, вибрати період для компенсації та надати інформацію про внутрішньо переміщену особу.
- Ввести розрахунковий рахунок для отримання коштів.
- Перевірити заяву та підписати її за допомогою КЕП.
Таким чином заява автоматично буде надіслана до Державного центру зайнятості для отримання коштів.
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