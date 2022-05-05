У «Дії» запустили програму підтримки підприємців, які беруть на роботу переселенців. Як скористатися?

Роботодавці, які під час війни влаштували на роботу внутрішніх переселенців, можуть отримати компенсацію 6 500 грн від держави за кожного такого співробітника.

Про це повідомили у «Дії».

Компенсацію можна отримувати два місяці — за перший та другий місяць роботи вимушеного переселенця. Заявку на компенсацію витрат може оформити тільки роботодавець через 5 днів після працевлаштування внутрішньо переміщеної особи.

Щоб отримати виплату, у працівника має бути довідка внутрішньо переміщеної особи, оформлена після 24 лютого.

У «Дії» розказали, як скористатися новою послугою:

Зареєструватися або авторизуватися на порталі «Дія»: https://diia.gov.ua/

Натиснути: Послуги — Підприємництво — Компенсація за працевлаштування ВПО — Подати заяву.

«Дія» знайде вас у переліку отримувачів виплат Пенсійного фонду.

Перевірити дані, вибрати період для компенсації та надати інформацію про внутрішньо переміщену особу.

Ввести розрахунковий рахунок для отримання коштів.

Перевірити заяву та підписати її за допомогою КЕП.

Таким чином заява автоматично буде надіслана до Державного центру зайнятості для отримання коштів.