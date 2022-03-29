Уряд запустив програму підтримки для переселенців, щоб вони не їхали з України

Уряд почав реалізацію програми, спрямовану на те, щоб люди залишались в Україні, зазначив премʼєр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
Зокрема вони передбачають наступні кроки:
- Майже пів мільйона місць для біженців підготовлено в західних областях, з них наразі близько 150 тисяч є вільними. Плюс ми запроваджуємо програму «Прихисток». Кожен, хто готовий надати житло безкоштовно, отримає компенсацію за комунальні послуги.
- Кожній внутрішньо переміщеній людині щомісяця буде сплачуватись 2 000 грн, на кожну дитину й особу з інвалідністю — 3 000 грн.
- У межах «єПідтримки» в перший місяць держава платила 6500 грн кожному, хто втратив роботу. Зараз 6 500 грн переказуємо роботодавцям, щоб мотивувати людей іти працювати.
- Виділено вже 10 земельних ділянок військовими адміністраціями для будівництва тимчасового житла. Будемо будувати тимчасові містечка з будинків модульного типу. У них можна буде жити рік-два, на час відновлення втраченого житла.