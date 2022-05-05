У Маріуполі загинула психолог полку «Азов»

У Маріуполі загинула Наталія Луговська — психолог полку «Азов» і мама «Баррета» Юрія Луговського.
Про це повідомили у Червоноградській міській раді.
Наталія Луговська працювала психологом у реабілітаційному центрі бійців АТО у Соснівці Львівської області. Її син Юрій, снайпер-розвідник полку «Азов» з позивним «Баррет» із 2014 року воював проти росії на сході України. У 2018 році він загинув під Водяним у Донецькій області.
Після загибелі сина Наталія продовжила його справу і до останнього залишалася з воїнами на «Азовсталі».
- Ситуація на «Азовсталі» вкрай складна, із 25 квітня «Азов» тримає кругову оборону.