У Маріуполі загинула психолог полку «Азов»

У Маріуполі загинула Наталія Луговська — психолог полку «Азов» і мама «Баррета» Юрія Луговського.

Про це повідомили у Червоноградській міській раді.

Наталія Луговська працювала психологом у реабілітаційному центрі бійців АТО у Соснівці Львівської області. Її син Юрій, снайпер-розвідник полку «Азов» з позивним «Баррет» із 2014 року воював проти росії на сході України. У 2018 році він загинув під Водяним у Донецькій області.

Після загибелі сина Наталія продовжила його справу і до останнього залишалася з воїнами на «Азовсталі».