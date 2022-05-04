Велика Британія скасує мита на українські товари

Україна домовилася з Великою Британією про скасування мит на українські товари.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Країни підписали відповідну угоду. Вона діятиме 12 місяців, але може бути продовжена за домовленістю між сторонами.

Мінекономіки зазначає, що минулого року товарообіг між Україною та Великою Британією зріс майже на 57% і становив $2,2 мільярда, зокрема експорт перевищив мільярд доларів.

«Завдяки скасуванню ввізних мит і тарифних квот український бізнес в перспективі зможе збільшити експорт товарів з високою доданою вартістю. Насамперед ідеться про борошно, зерно, молочну продукцію, м’ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукурудзу, пшеницю, соки, гриби, цукор тощо. Саме ці товари Україна традиційно експортує до Великої Британії», — повідомило відомство.

У Мінекономіки підкреслили, що це не лише сприятиме розвитку українського виробництва, але й збільшить надходження валютної виручки та зміцнить економіку України.