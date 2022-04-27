ЄС запропонував призупинити на рік дію всіх імпортних мит на весь український товар

Європейська комісія запропонувала призупинити на рік дію всіх імпортних мит на весь український експорт до Європейського Союзу. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

«ЄС ніколи раніше не вдавався до таких масштабних заходів із лібералізації торгівлі щодо жодної країни. Для нашого бізнесу це відкриває додаткові можливості, а наша продукція стає більш конкурентоздатною на європейському ринку», — зазначив Шмигаль.

Уряд також має домовленості й веде переговори з Польщею, Румунією, Литвою, Німеччиною та іншими країнами, аби пустити український експорт через порти цих країн.