Велика Британія скасує мита на всі товари з України

Усі мита на товари, що надходять до Великої Британії з України в рамках існуючої угоди про вільну торгівлю, будуть зняті, щоб допомогти українській економіці.

Про це повідомив британський уряд у понеділок, пише Reuters.

У Лондоні заявили, що тарифи будуть знижені до нуля, а всі квоти скасовані на прямий запит президента України Володимира Зеленського, і додали, що цей крок дасть поштовх для українського бізнесу, який бере участь у ключових експортних постах, таких як ячмінь, мед, консервовані помідори та птиця.

«Ми непохитно підтримуємо Україну в цій боротьбі і будемо працювати, щоб Україна вижила та процвітала як вільна і суверенна нація», – сказала британський секретар міжнародної торгівлі Енн-Марі Тревельян.

Нині середнє мито на український імпорт становить близько 22%.