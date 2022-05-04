Війська рф обстріляли залізничну інфраструктуру Дніпра, також вибухи чули в інших областях

Російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру.

Мер міста Борис Філатов повідомив про обстріл центру міста. Він закликав містян залишатися в укриттях. Голова «Укрзалізниці» Олександр Камишін повідомив, що загарбники обстріляли залізничну інфраструктуру у Дніпрі. «Серед залізничників постраждалих немає», — зазначив він.

Голова Черкаської обласної ВЦА Ігор Табуринець заявив, що в області спрацювала система протиповітряної оборони.

Мер Миколаєва Олександр Сенкєвич також повідомив про вибухи у місті. «У Миколаєві лунають вибухи. Друзі, залишайтесь в укриттях! У жодному разі не стійте біля вікон і не публікуйте фото чи відео», — заявив він.

Про аналогічні інциденти також повідомляють в Запоріжжі та Києві.