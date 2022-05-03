Війська рф завдали ракетних ударів по Львову, Кіровоградській та Закарпатській областях

Російські військові завдали ракетних ударів по низці регіонів України.

Зокрема, про кілька вибухів у Львові повідомив мер міста Андрій Садовий. За його словами, пошкоджено дві електропідстанції, тому частина міста залишилася без електроенергії. Ракетну атаку підтвердив і голова Львівської обласної ВЦА Максим Козицький.

Пізніше Козицький повідомив, що удар прийшовся на електропідстанції. Три з них пошкоджені.

Також про ракетний обстріл повідомив мер міста Долинська Кіровоградської області Євгеній Звіздовський. «Маємо приліт ракети на території громади! Фото не виставляти!» — написав він.

Також про обстріл повідомив голова Закарпатської обласної військово-цивільної адміністрації Віктор Микита. «Приліт ракети в інфраструктурний об’єкт у гірському районі Закарпаття. На місці працюють служби, уточнюємо інформацію щодо пошкоджень і можливих жертв», — повідомив він.

Також повідомляється про вибухи у Вінницький області. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що в області збили дві крилаті ракети. Користувачі соцмереж повідомляли про вибухи в Одесі, Дніпрі та на Київщині, проте наразі офіційної інформації про це немає.

Компанія «Укрзалізниця» повідомила, що у зв’язку з ворожими обстрілами залізничних підстанцій, низка поїздів прямуватимуть із затримкою. Зокрема, затримано поїзди на підʼїзді до Львова. Пасажирів просять слідкувати за офіційними повідомленнями та не полишати сховищ під час сигналу тривоги.